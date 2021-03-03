Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов в среду внесут в Госдуму законопроект, снимающий ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам путем отмены предельного коэффициента в три балла. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

Как напомнил Нилов в своем Telegram-канале, ежегодно 1 августа происходит перерасчет страховой пенсии для работающих пенсионеров. "По действующим нормативам максимальный прирост страховой пенсии составит лишь три балла в год вместо максимума в 10 баллов при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента", - напомнил он.

По его словам, три балла в абсолютном выражении составят менее 300 рублей при перерасчете пенсий работающим пенсионерам в этом году. "А ведь работающим пенсионерам с 2016 года не полагается ни индексации, ни фиксированной выплаты к страховой пенсии. Законопроект ЛДПР направлен на устранение этой несправедливости - перерасчет страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", - отметил парламентарий.

Как следует из финансово-экономического обоснования, которое имеется в распоряжении ТАСС, численность пенсионеров, которым в 2021 году будет осуществлен перерасчет страховой пенсии, составит 12 млн человек. Только 5,4 млн из них сейчас могут осуществить его, исходя из величины индивидуального пенсионного коэффициента более трех баллов. Расходы на реализацию законопроекта оцениваются разработчиками в 5,6 млрд рублей.