В профсоюзе нефтяников предлагают закрепить в законе понятие вахтовой работы в Арктике

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Общероссийский профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства (Нефтегазстройпрофсоюз) выступает за внесение поправок в законодательство о регулировании работы вахтовым методом в Арктической зоне РФ (АЗРФ), закрепить понятие такого метода работы и обеспечить тем самым соблюдение работодателем гарантий для работников. Как сообщил председатель профсоюза Александр Корчагин, действующее законодательство не отвечает существующим реалиям.

"Законодательство, которым мы пользуемся, это советское законодательство. Оно не в полной мере отвечает тем реалиям, которые существуют сегодня в бизнесе. В России регламентация как вида работы, естественно, должна быть переутверждена, и обсуждение этого должно быть в рамках программы Минтруда", - сообщил Корчагин на круглом столе, посвященном законодательному обеспечению развития вахтового метода в Арктике.

Он подчеркнул, что поправки должны закрепить понятие вахтового метода работы и регулировать трудовые отношения, организацию работы вахтового метода и бизнеса в условиях вахты. По его словам, пересмотр законодательных норм поможет установить государственные гарантии, которые работодатель будет обязан соблюдать.

Вице-президент - исполнительный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности Александр Кобанов предложил внести поправки, связанные с регулированием взаимоотношений работодателя и трудового коллектива. По его словам, в них должны быть прописаны гарантии, компенсации, льготы, условия охраны труда, а также режим работы и отдыха. Как отметил Кобанов, это поможет решить проблемы, связанные развитием рабочих мест в условиях АЗРФ.

Член Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Важенин согласился с необходимостью на федеральном уровне установить правовое регулирование работы вахтовых поселков. Он также заявил, что следует внести изменения и дополнения в Градостроительный и Земельный кодексы РФ, связанные со строительством и функционированием вахтовых поселков для их перехода в статус населенных пунктов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику в области социально-трудовых и избирательных прав работников, проживающих в вахтовых поселках. Кроме того, в рамках заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека было предложено создать в Госсовете рабочую группу с участием властей регионов, парламентариев, профсоюзов для выработки правового статуса строительства, содержания и расселения вахтовых поселков, организации вахтового метода работы, а также для определения правового регулирования всего комплекса проблем, связанных с порядком и условиями вахтового метода труда в России.