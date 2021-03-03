"Ъ": Ростуризму поручили разработать стандарт формата "все включено"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Об этом в среду сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на представителя Чернышенко.

Ростуризм также должен до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению формата "все включено" в нацпроект по развитию туризма. Работа над стандартами уже идет, сообщили изданию в ведомстве.

Как отметили в Ростуризме, пока российские отели по-разному трактуют формат "все включено". Например, в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, в другом поесть можно 24 часа в сутки; в третьем включены алкогольные напитки, в четвертом - нет. Поэтому Ростуризм намерен скорректировать действующие правила классификации отелей для устранения недопонимания со стороны туристов, выделив отдельно категории "все включено" и "ультра все включено".

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов сообщил "Коммерсанту", что в работе формата "все включено" заинтересованы только средства размещения, в которых больше 100-150 номеров. По его словам, в Турции в сегменте HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес - прим. ТАСС) активно работают местные производители как продуктов питания, так и всех видов алкоголя. В Краснодарском крае в период высокого сезона, по его словам, сейчас наблюдаются перебои с поставками в отели продуктов и проблемы с их качеством.

По информации издания, Чернышенко также поручил Ростуризму проработать вопрос о введении моратория на банкротства туроператоров и агентов, что необходимо для защиты интересов потребителей. Из-за остановки международного туризма в период пандемии у участников рынка остались нереализованные обязательства перед туристами. В конце 2020 года объем данного долга в Ростуризме оценивали в 16 млрд руб.