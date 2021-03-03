"Ъ": AliExpress откроет пункты выдачи заказов в отделениях "Почты России"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. "Почта России" инвестирует 12 млрд руб. в запуск 16 фулфилмент-центров в городах-миллионниках в рамках сотрудничества с "AliExpress Россия". Об этом в среду сообщает газета "Коммерсантъ". Компании заключили соглашение о совместном развитии логистики до 2025 года и планируют запуск на базе почтовых отделений пунктов выдачи заказов (ПВЗ) под брендом "AliExpress Россия", а также создание сети кобрендинговых постаматов.

По словам замгендиректора "Почты России" Алексея Скатина, которые приводит издание, инициатива позволит сделать товары с маркетплейса такими же доступными для россиян, как и покупки в местных интернет-магазинах. Стороны также планируют разработать платформу, которая позволит пользоваться услугами фулфилмента и логистики даже тем онлайн-ритейлерам, которые не работают с AliExpress, рассказал эксперт.

Подключение к сети логистических центров потенциально позволит AliExpress сократить сроки доставки, сообщил "Коммерсанту" исполнительный директор Reworker Алексей Жуков. Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров подтвердил, что компания уже реализовала для этого ряд инициатив: больше доставляет самолетами и активнее работает с российскими поставщиками. Кроме того, ПВЗ и постаматы под брендом "AliExpress Россия" позволят расширить офлайн-присутствие площадки, а "Почта России" получит сторонние инвестиции в обновление отделений и повысит эффективность их использования, уверен эксперт.

По данным издания, в первом квартале российские продавцы "AliExpress Россия" смогут пользоваться услугами фулфилмента на базе "Почты России" в Новосибирской области. Масштабирование проекта на другие регионы позволит 47% россиян получать товары на следующий день после заказа.