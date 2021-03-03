"Известия": закон о мисселинге банков может вступить в силу летом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Законопроект, обязывающий банки выкупать обратно у клиентов продукты, которые они продали им с использованием недобросовестных методов, в том числе навязывания услуг, будет принят в апреле, а вступит в силу в июне - июле. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Согласно законопроекту, Центробанк будет наделен новыми полномочиями и сможет обязывать банки выкупать у клиентов обратно те продукты, которые были проданы с нарушением прав граждан. Регулятор также получит возможность запрещать продажи определенных продуктов, если при заключении договоров клиентам предоставляется недостоверная или неполная информация о рисках.

Как сообщают "Известия", в документе прописан объем информации о финансовых инструментах, который банки и агенты обязаны предоставлять потребителям при покупке. Данные должны быть достоверные, полные и описывать все риски продукта. Новые правила нацелены на снижение мисселинга и практик навязывания услуг, а также на повышение информированности потребителей о финансовых продуктах, сообщили изданию в пресс-службе Центробанка.

По информации издания, в крупнейших банках отрицают существование у них мисселинга. Эксперты нововведение поддерживают, но отмечают: неясно, как человек сможет доказать, что при покупке продукта его обманули.

Ранее Банк России также подготовил законопроект, вносящий изменения в части требований к предложению финансовых инструментов и услуг простым инвесторам. Согласно документу, профучастники не смогут предлагать неквалифицированным инвесторам в том числе структурные облигации и облигации с негарантированным купоном, а также акции или производные финансовые инструменты, если сделки заключаются не на организованных торгах.