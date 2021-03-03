Microsoft обновила программное обеспечение после кибератак на американские компании

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Корпорация Microsoft представила обновление своего программного обеспечения Exchange Server на фоне того, что через нее ряд частных компаний в США могли подвергнуться атаке со стороны группы хакеров, якобы связанных с Китаем. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте корпорации.

Согласно распространенным данным, речь идет о группировке, которая, по сведениям Microsoft носит название Hafnium. По оценкам специалистов компании, эта группировка, в которую входят "опытные и квалифицированные" хакеры, осуществляет свою деятельность с территории Китая. Ее деятельность якобы нацелена на американские компании, работающие в разных сферах промышленности, юридические фирмы, высшие учебные заведения, неправительственные организации, аналитические центры и ряд других.

Как указывается в документе, в последнее время участники данной группировки осуществили несколько атак с использованием неизвестного ранее механизма, при котором были украдены пароли или найдены уязвимости в работе созданной Microsoft программы Exchange Server для обмена сообщениями и корпоративной коммуникации. По данным Microsoft, в результате атак не могли пострадать частные клиенты компании, речь идет лишь о предприятиях, в работе которых применяется это ПО. В компании подчеркнули, что уведомили об атаках "соответствующие американские правительственные ведомства".

На фоне инцидента корпорация выпустила ряд обновлений, призванных в будущем предотвращать подобные атаки с использованием Exchange Server. "Мы настоятельно рекомендуем пользователям Exchange Server немедленно установить эти обновления", - подчеркивается в документе. В то же время в Microsoft заверили, что атаки со стороны Hafnium "никоим образом не связаны" с кибератакой через программное обеспечение фирмы SolarWinds, затронувшей ряд федеральных ведомств.