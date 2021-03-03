Лига безопасного интернета просит Росфинмониторинг проверить доходы зарубежных IT-компаний

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Лига безопасного интернета попросила Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу проверить доходы зарубежных IT-компаний в России. Об этом ТАСС сообщила директор организации, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

"Лига безопасного интернета направила обращения в Росфинмониторинг и Федеральную налоговую службу. Просим провести проверку в отношении иностранных IT-компаний в России и установить объем их доходов в нашей стране", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, крупные зарубежные IT-корпорации активно занимаются коммерческой деятельностью, связанной с оказанием услуг через интернет, а также другими видами деятельности, подлежащими налогообложению. "При этом получаемые средства в основном уходят напрямую на счета за пределами России. В результате бюджет лишается значительных налоговых поступлений. Полагаем, что проведение финансовой проверки всех платежей в адрес вышеуказанных счетов позволит получить более точные сведения об объеме прибыли иностранных IT-компаний от их деятельности на территории России", - пояснила Мизулина.

Лига просит ведомства оценить с точки зрения угроз национальной безопасности финансовые операции зарубежных технологических компаний, осуществляющих деятельность в Рунете с денежными средствами россиян, а также принять меры, направленные на недопущение нарушений в указанной сфере.