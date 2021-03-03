Первые субсидированные авиарейсы в Геленджик будут из Брянска, Калуги и Нижнего Новгорода

КРАСНОДАР, 3 марта. /ТАСС/. Аэропорт Геленджика ведет переговоры о запуске первых субсидированных рейсов из Брянска, Калуги, Нижнего Новгорода и Челябинска. Об этом сообщил ТАСС гендиректор авиаузла Иван Таранченко.

"Субсидироваться рейсы к нам на курорт будут из четырех городов: Брянска, Калуги, Нижнего Новгорода и Челябинска. Сейчас мы находимся в стадии переговоров с перевозчиками, которые попали в список на получение субсидий на выполнение данных рейсов. Очень рассчитываем, что в летнем сезоне 2021 года они появятся в нашем расписании", - сказал Таранченко.

Он уточнил, что также в этом году аэропорт начнет обслуживать авиарейсы, которые свяжут курорт с Новосибирском. По словам гендиректора, этот рейс будет востребован у пассажиров. С конца апреля перелеты будут выполняться три раза в неделю.

Таранченко добавил, что в настоящее время из-за инфраструктурных ограничений существующего терминала многие туристы, отдыхающие в Геленджике, вынуждены пользоваться другими аэропортами региона.

"Несмотря на внушительный рост прошлого года часть пассажиров, которые затем едут на отдых в Геленджик, вынуждены выбирать для перелета аэропорты других городов Краснодарского края, так как их маршрутная сеть сегодня больше, и обслужить они могут большее количество рейсов. С вводом нового аэровокзального комплекса данное инфраструктурное ограничение для Геленджика будет снято", - добавил он.

Об аэропорте

Аэропорт Геленджик - единственный из четырех в Краснодарском крае, который не имеет статус международного. Его пассажиропоток в 2020 году составил около 482 тыс. человек. Последняя реконструкция аэропорта завершилась в 2010 году. В 2018 году ВТБ и бывший совладелец "Балтики" Таймураз Боллоев купили по 49,5% в компании, которая управляет аэропортом - ООО "Аэропорт "Геленджик" у ООО "ВестЮн". В 2020 году в рамках инвестиционного соглашения, подписанного с администрацией Краснодарского края, началась модернизация авиаузла. В рамках модернизации будет построен новый терминал, после запуска которого аэропорт сможет увеличить пропускную способность в пять раз - до 890 пассажиров в час. Строительство терминала планируется завершить к концу 2021 года, общий объем инвестиций составляет более 4 млрд рублей.