Москва выдала первый в 2021 году льготный заем на 100 млн руб. на развитие промышленности

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Разработчик и производитель первого российского экспресс-измерителя концентрации глюкозы в крови компания "Элта" получила льготный заем от Москвы в размере 100 млн рублей, решение было принято Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Это первый льготный заем, выданный фондом в этом году. Компания получила средства сроком на пять лет по льготной ставке 2% годовых. Деньги компания планирует потратить на приобретение нового оборудования для обустройства линии производства и упаковки комплектующих к приборам измерения концентрации уровня глюкозы в крови", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что в 2020 году Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал промышленным предприятиям столицы льготные займы на сумму в один миллиард рублей - почти на четверть больше, чем в 2019 году.

Компания "Элта" работает на рынке уже более 15 лет. Продукция предприятия представлена почти в 600 городах России, а также экспортируется в Казахстан, Узбекистан и Белоруссию. В 2014 году компания получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва".

"В 2018 году компания начала строительство завода на площадке "Алабушево" в Зеленограде. Планируется, что после завершения работ предприятие полностью переедет на территорию особой экономической зоны и получит доступ к значительным преференциям: обнулению налога на имущество и транспорт, сниженной ставке налога на прибыль, свободной таможенной зоне", - цитирует пресс-служба главу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, предприятиям в сфере научных исследований и разработок, разработчикам программного обеспечения, а также экспортерам и компаниям, которые только планируют стать экспортерами. Фонд выдает займы от 10 до 300 млн рублей по льготной ставке от двух до четырех процентов годовых. Подать заявку на получение займа можно через официальный сайт фонда.