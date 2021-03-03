Работу в начале пандемии потеряли 27% зарегистрированных весной 2020 года безработных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Порядка 1,8 млн человек в России были зарегистрированы как безработные в период первой волны пандемии - с 30 марта по 30 мая 2020 года. Из них более 480 тыс. (27%) потеряли работу в этот же период, говорится аналитической записке "Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?", подготовленной Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР), которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Всего из 1,8 млн человек, которые были официально зарегистрированы в качестве безработных в период с 30 марта (начало первой нерабочей недели) по конец мая, чуть больше 480 тыс. человек (27%) потеряли официальную занятость в этот же период", - говорится в исследовании

Отмечается, что в большинстве случаев их увольняли вынужденно в связи с пандемией, хотя в приказе об увольнении указывалось "по собственному желанию работника", отмечают эксперты.

"Количество граждан, потерявших работу в текущем или предыдущем месяце, в апреле-мае 2020 года выросло в пять-шесть раз несмотря на то, что доля этой категории в общей зарегистрированной безработице сократилась", - отмечают исследователи.

В апреле-мае 2020 года резко выросла доля новых заявителей и тех, кто никогда не работал официально и был уволен до прошлого года. "В июне-июле доля этих категорий в общем числе зарегистрированных безработных превысила 50%, что существенно больше, чем в аналогичные периоды 2017-2019 годов. Вероятно, это связано с тем, что в результате изменения правил регистрации в качестве безработного в органы занятости обратилось больше людей, занятых в "неформальном" секторе экономики и экономически неактивное население", - говорится в исследовании.

По данным Минтруда, количество официально зарегистрированных безработных в России составляло 735 тыс. человек по состоянию на 15 апреля 2020 года, то есть спустя две недели после начала режима нерабочих дней. Уже к середине июня регистрируемая безработица выросла до 2,4 млн человек. Впоследствие глава Минтруда Антон Котяков заявлял ТАСС, что пик безработицы придется на август-сентябрь 2020 года, после чего начнется стабилизация. Так, к концу августа официальная безработица достигла 3,6 млн человек в России, после чего началось постепенное снижение. В феврале 2021 года Котяков заявлял, что число официально зарегистрированных безработных в России в настоящее время составляет 2,5 млн человек, это на 300 тыс. меньше, чем в декабре 2020 года.

ЦПУР - аналитический центр, который продвигает принципы доказательной политики в России, занимается оценкой эффектов от реализации реформ, государственных программ и проектов, собирает и обрабатывает данные, предоставляя к ним доступ для исследователей и аналитиков.