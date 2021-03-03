Женщины во время пандемии чаще регистрировались в качестве безработных

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россиянки во время пандемии чаще мужчин регистрировались в качестве безработных, говорится в аналитической записке "Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?", подготовленной Центром перспективных управленческих решений (ЦПУР), которая имеется в распоряжении ТАСС.

"В 2017-2019 годах мужчины и женщины разного возраста занимали сопоставимые доли среди безработных. При этом женщины в разных возрастных группах регистрировались в качестве безработных немного чаще чем мужчины. В 2020 году половозрастная структура значительно меняется, женщины начинают регистрироваться в качестве безработных гораздо чаще: почти в полтора раза увеличивается доля женщин в возрасте от 26 до 35 лет, также существенно повышается доля женщин в возрасте от 36 до 45 лет", - говорится в записке.

Отмечается, что данные изменения, возможно, могут быть связаны с двумя основными факторами.

"Первый - группы женщин, которые принадлежат к категории экономически неактивного населения, с высокой вероятностью имеют детей. Изменения в правилах получения пособия, принятые в связи с пандемией, позволяли получить дополнительные выплаты таким безработным - по 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Выплаты действовали с 1 марта по 30 сентября 2020 года", - следует из документа.

По данным аналитической записки, второй фактор, который может объяснить обнаруженное изменение в показателях, касается группы женщин, потенциально занятых в так называемом неформальном секторе. В результате пандемии и локдауна наиболее пострадавшим сектором стала сфера услуг, в которой занято больше женщин.

"Потеряв возможность работать (пусть даже в неформальной части занятости сектора услуг), эта категория могла обратиться, с одной стороны, за получением поддерживающих выплат в виде пособия, с другой стороны, попытаться найти официальную занятость на бирже труда", - пояснили аналитики.

О безработице в пандемию

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщал, что максимальное число безработных было зарегистрировано в сентябре, когда оно достигло 3,7 млн.

Минтруд РФ отмечал, что количество получателей пособий по безработице в 2020 году увеличилось в пять раз по сравнению с 2019 годом. Это было связано с тем, что в ряде регионов в центры занятости пришло больше граждан, чем было официально уволено. По словам Котякова, в центры занятости обратились в том числе те, кто ранее не работал, и те, кто до этого не имел официально места работы. На рост обращений повлияло увеличение максимального размера пособия по безработице до 12,13 тыс. рублей.

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