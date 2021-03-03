Власти Хайнаня намерены вложить около $85 млн в строительство аэропорта в центре острова

ХАЙКОУ /Китай/, 3 марта. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань намерены выделить около 550 млн юаней ($85,3 млн) на строительство аэропорта в Цюнчжун-Ли-Мяоском автономном уезде, расположенном в центральной части острова. Об этом сообщил информационный портал " Наньхайван ".

По его данным, ранее на этой неделе правительство уезда подписало рамочные соглашения о стратегическом сотрудничестве с шестью предприятиями, которые нацелены на продвижение строительства на Хайнане порта свободной торговли и предполагают развитие инфраструктуры на территории Цюнчжун-Ли-Мяоского автономного уезда. Инициативы включают в себя проекты по развитию тропического сельского хозяйства, туризма, улучшению качества земель, а также строительство аэропорта вблизи населенного пункта Ваньлин, расположенного в северной части уезда.

Проект получил название "Комплексный проект авиации общего назначения в Цюнчжун-Ли-Мяоском автономном уезде". Он предполагает строительство центральной зоны аэропорта (взлетно-посадочной полосы, ангара, места стоянки самолетов и т. д.), зоны обслуживания пассажиров, логистического центра и других объектов. Как пишет "Наньхайван", общая площадь воздушной гавани составит около 193,4 тыс. кв. м. Реализация проекта запланирована на 2024 год.

1 июня прошлого года Центральный комитет Коммунистической партии Китая и Госсовет КНР опубликовали программу формирования свободного торгового порта на Хайнане. Документ предусматривает создание специальной таможенной зоны на этом тропическом острове. Власти КНР планируют в целом завершить строительство свободного порта на территории провинции в 2025 году, к этому сроку на острове должна быть выстроена система обеспечения свободной торговли и инвестиций. К 2035 году на Хайнане планируется обеспечить свободу торговли и инвестиций, трансграничного движения капитала, въезда и выезда людей, грузовых перевозок.