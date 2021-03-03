Ретейлеры рассказали о самых популярных подарках к 8 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Самыми популярными подарками к Международному женскому дню станут косметические наборы и духи, сообщили ТАСС онлайн-ретейлеры Wildberries и "Яндекс.Маркет", проанализировавшие продажи в преддверии 8 марта.

"В этом году россияне покупают подарки заранее - количество заказов начало расти с 23 февраля. Эксперты "Яндекс.Маркета" уже зафиксировали 1 марта пик спроса, и, этот рост продолжится. За последние три дня россияне сделали на "Яндекс.Маркете" на 260% заказов больше, чем накануне прошлого 8 марта. Традиционно одни из самых популярных подарков на 8 марта - это товары для красоты", - отметили в "Яндекс.Маркете". За период с 23 февраля по 1 марта количество заказов в категории косметики и парфюмерии выросло на маркетплейсе в 1,5 раза. Набольший рост спроса пришелся на косметические наборы (в 3,5 раза) и на парфюмерию, где количество заказов выросло более чем в 2,5 раза.

"Самыми популярными подарками к Международному женскому дню могут стать цветы, мягкие игрушки, шоколад, кремы, духи и сковородки - эти товары лидировали по продажам в штуках с 15 по 28 февраля 2021 года", - прогнозируют в аналитической службе Wildberries. Так, онлайн-продажи кремов за последние две недели выросли в пять раз в штуках год к году, духов - в шесть раз. Также среди популярных подарков - бьюти-боксы и различные наборы косметики - их продажи увеличились в пять раз. Продажи мягких игрушек взлетели в шесть раз. Самой дорогостоящей "плюшевой" покупкой стал музыкальный медведь-гигант высотой 2,2 м и стоимостью 5,9 тыс. рублей.

Несмотря на то, что стереотипные подарки уходят в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки все еще находятся в топе подарков к 8 марта: за последние две недели покупатели приобрели их в четыре раза больше, чем год назад. Продажи фенов выросли в этом году в 3,8 раза.

"Неизменным подарком к празднику весны стали букеты и композиции из цветов - и в этом году растет интерес к неувядающим стабилизированным цветам, продажи которых в конце февраля подскочили в семь раз год к году. Хит продаж - букет алых роз, который, как обещает производитель, сохранит свою свежесть в течение нескольких лет", - отметили в Wildberries.

Сладости и украшения

Помимо косметики, россияне покупают в качестве подарков к 8 марта кондитерские изделия и ювелирные изделия. Так, на "Яндекс.Маркете" в шесть раз выросло количество заказов конфет в коробках, в два раза - шоколадных плиток и на 66% - шоколадных яиц и фигурного шоколада.

В число наиболее дорогостоящих подарков на Wildberries вошли ювелирные изделия, премиум-аксессуары, ноутбуки и смартфоны. Среди дорогостоящих ювелирных подарков лидируют серьги, кольца и подвески - их продажи в феврале 2021 года выросли в четыре раза. Самым дорогими покупками к 8 марта стали серьги из белого золота с бриллиантами за 129 тыс. рублей, которые заказали в город Алексин Тульской области.

По данным "Яндекс.Маркета" на 420% выросло количество заказов браслетов, на 267% - брошей и на 238% - серег. Также россияне покупают и наручные часы - количество заказов в категории выросло на 117%. На "Яндекс.Маркете" вырос спрос и на аксессуары для украшений - на 158% увеличилось количество заказов подставок и держателей для украшений, и на 100% - шкатулок для часов.

На сладкий подарок в этом году россияне тратят примерно столько же, сколько и в прошлом - около 800 рублей, отмечает "Яндекс.Маркет". На покупку ювелирных украшений - в среднем тратят 2,5 тыс. рублей, а часов - 4,4 тыс. рублей. В прошлом году россияне тратили аналогичные суммы на такие подарки.

В сегменте электроники, по данным "Яндекс.Маркета", наибольший прирост спроса пришелся на умные колонки - с 23 февраля по 1 марта россияне сделали на 298% заказов больше, чем со 2 по 8 февраля. Также на 158% выросли продажи в категории фотоаппаратов моментальной печати, а на 142% - в категории классических фотоаппаратов.