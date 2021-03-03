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Индекс PMI в сфере услуг в феврале снизился до 52,2 пункта

В январе индекс деловой активности составлял 52,7 пункта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в феврале 2021 года опустился до 52,2 пункта против 52,7 пункта в январе. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit российской сферы услуг составил 52,2 балла, слегка опустившись с январского показателя 52,7. Последние данные свидетельствуют о скромных темпах роста, которые были ниже, чем в среднем за долгосрочную серию. В тех случаях, когда отмечалось усиление активности, компании связывали это с дальнейшим увеличением новых заказов" , - говорится в обзоре.

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