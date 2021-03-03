Президиум правкомиссии по "цифре" одобрил дорожную карту по развитию микроэлектроники

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко одобрил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию. Об этом вице-премьер сообщил ТАСС.

"В рамках дорожной карты будут формироваться приоритетные направления развития рынка отечественной электроники и микроэлектроники, в частности, будут определяться сквозные проекты и отбираться якорные заказчики - крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми правительство будет заключать соглашения о взаимодействии и поддержке спроса на отечественную электронику", - сказал он.

Главная цель дорожной карты - создать в России меры поддержки для развития спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию, чтобы получить в ближайшие годы востребованные рынком российские продукты, конкурентоспособные по цене и качеству, отметил Чернышенко.

К реализации мероприятий дорожной карты будут привлечены ключевые российские государственные и коммерческие потребители электроники и микропроцессоров, институты развития, федеральные органы власти.

Как отметил со своей стороны вице-премьер РФ Юрий Борисов, отвечающий за разработку и производство радиоэлектронной продукции в России, формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности - это необходимое условие для ее развития.

Так, предполагается создание компаниями-заказчиками центров компетенций, которые займутся разработкой функциональных требований к электронике и программному обеспечению. Кроме этого, предусматривается предоставление субсидий разработчикам электроники и микропроцессоров, а также возмещение затрат на внедрение, разработку отечественного продукта.

Совет по развитию электроники

Также Чернышенко поручил Минцифры совместно с Минпромторгом проработать вопрос создания при президиуме правительственной комиссии по цифровому развитию совета главных конструкторов по развитию российской электроники. "Ключевое в этой истории - состав совета. В него войдут представители крупных российских компаний, которые по сути являются будущими потребителями российской электроники, а также крупнейшие производители, разработчики электронной промышленности, представители производственных консорциумов и центров компетенций по сквозным проектам", - пояснил он.

По словам вице-премьера, такие компании заинтересованы в разработках профильной электроники и имеют технические возможности пилотного тестирования. "Мы обеспечим этапность и неразрывность всей цепочки - от запроса рынка до реализации готовой конкурентной продукции, и тем самым - импортозамещение и продвижение отечественных решений. Таким образом, мы планируем прекратить порочную практику производства продукции, невостребованной в дальнейшем на российском рынке", - добавил Чернышенко.

Главной задачей новой структуры станет подготовка для президиума предложений по ключевым направлениям и механизмам развития радиоэлектроники и смежных отраслей. Члены совета будут оценивать отраслевые проекты, претендующие на меры государственной поддержки. Эта работа будет проводиться в координации с федеральными и региональными органами власти. Члены совета главных конструкторов будут принимать участие в работе на общественных началах.