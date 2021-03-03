Эксперт рассказала, как снизить отток молодежи из Арктики

ПЕТРОЗАВОДСК, 3 марта. /ТАСС/. Уменьшить отток молодежи из моногородов российской Арктики на 5-10% возможно при условии диверсификации местной экономики, а также поддержки молодежных инициатив. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист Центра бюджетного мониторинга Петрозаводского госуниверситета, один из авторов исследования "Жить? Работать? Или уехать? Благополучие молодежи и жизнеспособность добывающих арктических промышленных городов России и Финляндии" Анна Симакова.

"Необходимо развивать диверсификацию экономики, ее разнонаправленность. Это нужно делать через те же молодежные инициативы, поддержку бизнеса молодых, социальных проектов. <…> Отток молодежи невозможно полностью искоренить, - она все равно будет уезжать - но, по крайней мере, уменьшить его, вернуть тех, кто получает образование в других городах, странах, возможно. Это на 5-10% исправит ситуацию, и это был бы уже успех", - сказала собеседница агентства.

Исследование "Жить? Работать? Или уехать?" с международным участием Арктического центра (Arctic Centre) финского города Рованием, а также Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Амосова (Якутск) в 2018 году поддержал Российский фонд фундаментальных исследований, оно рассчитано на три года. В центре изысканий стоят молодые люди в возрасте от 15 до 29 лет трех промышленных городов российской Арктики: Новый Уренгой (Ямало-Ненецкий АО), Кировск (Мурманская область) и Нерюнгри (Республика Саха (Якутия). Выбор был связан с географическим положением населенных пунктов (западная часть Арктической зоны РФ и ее Дальневосточная и центральная части), а также с социально-экономическим положением в моногородах: если в Новом Уренгое отмечается стабильный экономический рост и благополучие, то в Нерюнгре и Кировске наблюдается более сложное социально-экономическое положение.

"Молодежь этих трех городов мы опрашивали: какие у них есть мотивы, чтобы остаться, какие у них настроения - чего им хватает, а чего не хватает, чего бы они хотели добиться", - пояснила Симакова.

Исследование в цифрах

Всего было опрошено свыше 400 респондентов. По результатам опроса, 68,5% молодых людей хотели бы уехать из своего города, еще 13,5% ответили, что тоже бы уехали, но пока у них нет такой возможности. Планирует остаться жить в своем городе каждый пятый из опрошенных (18%).

При этом миграционные настроения меняются с возрастом. Так, желание уехать наиболее выражено среди участников опроса с 14 лет до 21 года. В большинстве случаев это связано с невозможностью получить образование на месте: например, в благополучном Новом Уренгое многим молодым людям приходится ехать за высшим образованием за пределы Ямало-Ненецкого АО, так как в регионе нет своего университета, а наборы в филиалы не отвечают реальной потребности. По словам собеседницы агентства, немногие уехавшие в вузы молодые люди затем возвращаются в родной город, что не приводит к компенсации миграционных потерь.

В возрастной группе от 22 до 25 лет увеличивается группа тех, кто относится к переезду в другие регионы страны осознанно: значительно вырастает количество ответивших, что пока не может переехать в другой город (до 37%). Среди респондентов в возрастном диапазоне от 26 и до 30 лет отмечен рост тех, кто хочет остаться (до 25%).

Среди наиболее популярных причин для отъезда каждый второй из респондентов называл возможность найти интересную работу (49,7%). В переезде также видят шансы на более высокую зарплату (40,7%), продолжение учебу и профессиональный рост (40,7%), а также возможность увидеть мир (44,7%).

"Молодежь готова оставаться в этих моногородах, если будут [созданы] различные возможности проведения досуга, возможности получения образования, интересной работы. Например, в Кировске есть активно настроенная молодежь, которая не ждет, пока о ней позаботится государство. Если молодые люди активные, то многие удовлетворены своей жизнью и не видят никаких проблем в том, чтобы куда-то съездить для работы, а затем вернуться обратно", - прокомментировала сотрудник центра бюджетного мониторинга.