Объемы экспорта из Москвы выросли на 31% в 2020 году

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Объемы экспорта московских предприятий выросли на 31% в 2020 году, продукцию доставляли в 183 страны мира. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

"В 2020 году объем несырьевого неэнергетического экспорта России превысил $161 млрд - рекордное достижение за несколько последних лет. И почти четверть этого объема - $39,86 млрд - обеспечил город Москва. Объемы экспорта столичных предприятий выросли на 31%. Столичная продукция поставлялась в 183 страны мира", - написал Собянин.

Он отметил, что в список крупнейших импортеров продукции Made in Moscow вошли не только традиционные партнеры - Белоруссия и Казахстан, но и Китай, США, Германия и Япония. Москва экспортирует механическое оборудование, технику и компьютеры, автомобили, химическую продукцию - например, нетканые материалы и полиэтилен - и, разумеется, знаменитые московские продукты - конфеты, напитки и мясные деликатесы.

По словам мэра, в 2020 году власти приняли несколько новых решений, в том числе значительно расширили целевую поддержку экспорта из Москвы. Например, впервые был введен "экспортный кешбэк" - грант в размере 10% выручки по экспортным контрактам (но не более 10 млн рублей).

"Есть надежда, что в этом году "выстрелит" еще одна мера - размещение товаров московских производителей в магазинах Duty Free в столичных аэропортах. Все зависит от того, как скоро мы вновь сможем летать по всему миру. В целом объем выделенных экспортерам средств в 2020 году вырос в семь раз - почти до 500 млн рублей. А число компаний, получивших субсидии и гранты, увеличилось в 5 раз", - добавил Собянин.

Он подчеркнул, что хотя в абсолютных цифрах суммы небольшие (500 млн рублей ($6,7 млн) - всего лишь 0,02% от общего объема экспорта Москвы), но эти небольшие суммы открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы.