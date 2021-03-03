"Ъ": Петербургский нефтяной терминал ожидает принять 810 тыс. т белорусских нефтепродуктов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Петербургский нефтяной терминал (ПНТ) рассчитывает принять 810 тыс. т белорусских нефтепродуктов в 2021 году по условиям межправительственного соглашения. Об этом в интервью газете "Коммерсантъ" рассказал совладелец ПНТ Михаил Скигин.

"По условиям межправительственного соглашения, в 2021 году ПНТ ожидает принять 680 тыс. т мазута и 130 тыс. т масла с белорусских НПЗ", - отметил он.

Ранее Россия и Белоруссия подписали межправительственное соглашение об организации перевалки более 9,8 млн т белорусских нефтепродуктов в российских портах в 2021-2023 гг. Документ предусматривает заключение контрактов по принципу take-or-pay. В случае, если грузоотправитель обеспечивает перевалку в объеме меньше согласованного, морской терминал в любом случае получает плату за весь согласованный объем.