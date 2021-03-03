"Ъ": производители электроники для автомобилей столкнулись с дефицитом микросхем

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские производители электроники для автомобилей, в частности, модулей ЭРА-ГЛОНАСС, столкнулись с общемировым дефицитом чипов, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

По информации издания, речь идет о микросхемах для систем ЭРА-ГЛОНАСС, тахографов, панелей управления приборами, блоков управления двигателем, кузовной электроникой, мультимедийных систем и др.

Как сообщил газете гендиректор НПП ИТЭЛМА Евгений Горелик, производители испытывают "высочайший дефицит компонентов, работают по их фактическому наличию". По данным издания, о нехватке чипов сообщал автопроизводителям и другой крупный российский производитель электроники.

Дефицит чипов для автопрома возник во всем мире, поскольку весной 2020 года на фоне коронавируса автоконцерны сократили заказы. Теперь отрасль оказалась не готова к резкому восстановлению объемов, отмечает "Коммерсантъ".

По оценкам IHS Markit, из-за недостатка полупроводников в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей по всему миру (около 5% от общего выпуска). Спрос на чипы вряд ли будет удовлетворен по крайней мере до второго полугодия 2021 года, сообщала газета Financial Times.

При этом в Минпромторге говорят, что у автопроизводителей РФ нет перебоев с поставками электроники.

В BMW признают, что большинство производителей с конца 2020 года столкнулись с нехваткой полупроводников, но "смогли максимально быстро адаптироваться к изменениям". В "Автовазе" сообщили, что создали специальную рабочую группу по мониторингу этой ситуации. В Daimler также постоянно отслеживают ситуацию "в тесном сотрудничестве" с поставщиками и адаптируют производственные программы, если требуется. "Держат ситуацию на контроле" и в Stellantis, отмечая, что рисков, связанных с производством Peugeot, Citroen, Opel, нет. В "Соллерсе" говорят, что предприятий группы проблема не коснулась, но из-за общей ситуации на мировом рынке такие риски сохраняются.