Платежный сервис "ВКонтакте" выпустит собственную виртуальную карту Visa

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Платежная система VK Pay запускает бесплатную виртуальную карту Visa, которой можно будет расплачиваться за покупки, в том числе офлайн. Этот запуск является частью стратегии создаваемых в России совместных предприятий в сферах платежей и финансов, говорится в сообщении "ВКонтакте".

В соцсети отмечают, что виртуальная версия карты будет безопаснее обычной, так как такую карту нельзя потерять, ее не украдут из сумки, а реквизиты невозможно подсмотреть, так как в приложении они скрыты. Кроме того, владелец карты сможет установить ограничения: указать максимальную сумму, которую допустимо потратить за раз, разрешить или запретить переводить деньги и расплачиваться картой за границей.

В дополнение к карте VK Pay представил бонусную программу, которая позволит получать кешбэк от 2% на все покупки внутри сервиса. Он будет зачисляться на счет бонусами, которые можно потратить у партнеров (среди них есть сервисы Mail.ru Group и AliExpress).

В феврале Mail.ru Group, холдинг USM Алишера Усманова, "Мегафон", Российский фонд прямых инвестиций и финтех-компания Джека Ма Ant Group (владеет платежной системой Alipay) подписали обязывающие соглашения о создании в течение года двух совместных предприятий в сферах платежей и финансов. VK Pay, а также сервис "Деньги.Мэйл.Ру" войдут в платежное СП, но останутся финансовым и платежным инструментами экосистемы Mail.ru Group.