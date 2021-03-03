Мишустин на Алтае посетил завод "Нарине"

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил завод "Нарине", который занимается производством бальзамов и другой продукции из дикорастущих растений Горного Алтая, и получил в качестве сувенира блистер жевательной смолы.

Заместитель директора завода Арман Булудян рассказал премьеру об особенностях его работы.

Предприятие существует более 20 лет и производит безалкогольные травяные бальзамы, травяные чаи, водно-спиртовые экстракты, пантогематоген, лечебные масла и биологически-активные добавки. На заводе также изготавливаются товары из крови и пантов марала.

Всего в производстве ООО "Нарине" находится более 300 наименований. Производственные мощности на данный момент составляют около 14 тонн продукции в год.

Сначала премьер осмотрел цех отработки мумие. Замдиректора завода продемонстрировал Мишустину таблет-пресс, который производит биологически активную добавку из мумие, в состав которого входят органические кислоты, аминокислоты и более 30 микро- и макроэлементов. После этого в других цехах премьер посмотрел, как происходит разлив настоек и бальзамов, в том числе и "Горно-Алтайский бальзам", в состав которого входит 22 вида трав. Этот продукт производится по оригинальной рецептуре и является гордостью предприятия.

Мишустину также продемонстрировали драже из пантов марала и смолу сибирской лиственницы, которую можно использовать вместо жевательной резинки. Такая жевательная смолка способствует укреплению зубов и очищает полость рта от механических примесей и микроорганизмов.