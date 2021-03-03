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"Аэрофлот" опроверг информацию о сокращении 26 внутренних рейсов

По словам представителя перевозчика, данных о маршрутной сети в 2021 году пока нет, решение будет приниматься по каждому направлению отдельно
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" опровергла информацию о сокращении 26 внутренних рейсов в 2021 году, сообщили журналистам в пресс-службе перевозчика, комментируя публикацию газеты "Известия", которая ссылалась на данные системы бронирования.

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"Информация о прекращении полетов "Аэрофлота" в 26 российских пунктов не соответствует действительности. Делать такие выводы по данным собственного анализа системы бронирования несерьезно", - заявили в компании.

По словам представителя перевозчика, данных о маршрутной сети в 2021 году пока нет, решение будет приниматься по каждому направлению отдельно.

Всего в маршрутной сети "Аэрофлота" 57 внутрироссийских рейсов.

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