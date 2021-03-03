Индекс Мосбиржи на открытии торгов растет на 0,67%, индекс РТС - на 0,93%

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,67% и достигал 3432,88 пункта, а индекс РТС - на 0,93%, до 1465,95 пункта.

К 10:27 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 3431,26 пункта (+0,62%), а РТС - на уровне 1472,31 пункта (+1,37%).

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,53% - до $63,03 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,5% и торгуется на уровне $59,86 за баррель.