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Банк "Открытие" планирует продать офис на Таганке за 914 млн рублей

Компания уже выставила здание на торги

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Банк "Открытие" выставил на торги здание в Известковом переулке Москвы. Стоимость лота составляет 914 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Банк "Открытие" выставил на торги принадлежащее ему здание в Известковом переулке с фасадом на Садовое кольцо общей площадью более 6 тыс. кв. м. Стоимость объекта - 914 млн рублей", - отмечается в сообщении.

Здание построили в 2013 году и стилизовали под историческое. "До 2010 года на этом месте находился Доходный дом купцов А.Я. Храпунова-Нового и К.И. Добычина, построенный по проекту архитектора В.А. Властова в 1903 году. В свое время снос "известковых" домов позволил значительно расширить проезжую часть Садового кольца", - добавили в банке.

Сейчас в здании располагаются сервисные и управленческие структуры "Открытия", общая вместимость офиса - до 500 человек. В этом году банк планирует передислокацию действующих подразделений на новую площадку.

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