РБК: Центробанк намерен проводить 25% переводов через СБП к концу 2023 года

МОСКВА, 3 марта./ТАСС/. Банк России к концу 2023 года планирует нарастить долю денежных переводов между физическими лицами через свою Систему быстрых платежей (СБП) с 15% до 25% от общего числа межбанковских переводов (к ним относятся переводы по картам), пишет РБК со ссылкой на новую версию проекта Стратегии развития национальной платежной системы на 2021-2023 годы, которую ЦБ разослал участникам рынка на этой неделе. Ее содержание РБК подтвердили три источника на платежном рынке.

Доля рассчитывается именно для переводов между разными банками, транзакции клиентов внутри одного банка не учитываются.

Как утверждает издание, ЦБ ставит перед собой следующие задачи: во-первых, в 2021 году доля переводов между клиентами банков через СБП должна составить 18%, в 2022 году - 22%; во-вторых, к 2023 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 100 тыс. торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса (в 2021 году - 40 тыс., в 2022 году - 70 тыс.).

Доля карт "Мир" в общем объеме операций с банковскими картами в России к концу 2023 года должна вырасти до 27-30% с нынешних 23%. Доля безналичных операций в денежном выражении должна возрасти с текущих 70% до 74% в 2023 году.

"Показателей в проекте стратегии планируется достичь за счет реализации мероприятий, предусмотренных документом. Среди них - развитие Системы быстрых платежей, введение института небанковских поставщиков платежных услуг, применение инновационных технологий на платежном рынке и другие", - сообщил РБК представитель ЦБ. Регулятор рассчитывает, что стратегия будет утверждена "в ближайшее время".

Руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора KPMG в России и СНГ Наталия Ракова отметила, что нынешний показатель доли межбанковских переводов между физлицами через СБП (15%) показывает востребованность системы, и нарастить его до 25% возможно в том числе за счет роста информированности граждан о сервисе. Замедлить распространение системы могут сложности с ее подключением в Сбербанке и недостаточная осведомленность граждан, добавила Ракова.

О системе

Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств.

На текущий момент к СБП подключены более 200 банков.