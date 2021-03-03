Врио гендиректора "Росморпорта" Александр Смирнов назначен главой предприятия

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Врио генерального директора "Росморпорта" Александр Смирнов назначен главой предприятия. Об этом говорится в сообщении "Росморпорта".

Соответствующее распоряжение Росморречфлота подписано главой агентства Андреем Лаврищевым. Решение согласовано аппаратом правительства РФ и Минтрансом.

"Решение о назначении Александра Смирнова принято, исходя из его значительного опыта управленческой деятельности и знания специфики морской отрасли РФ", - отметили в "Росморпорте".

"Ключевой задачей вижу завершение подготовки "Росморпорта" к предстоящему акционированию. Нам также предстоит успешно реализовать и не допустить срыва сроков по важнейшим проектам в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры", - приводятся в пресс-релизе слова Смирнова.

Ранее Смирнов работал в администрации президента РФ, Минюсте и аппарате правительства. В "Росморпорт" перешел с декабря 2017 года на должность заместителя генерального директора по работе с органами исполнительной власти, в январе 2021 года назначен врио генерального директора предприятия.

Ранее должность гендиректора "Росморпорта" занимал Андрей Лаврищев, в январе 2021 года он был назначен главой Росморречфлота.