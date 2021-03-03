Polymetal может выплатить $419 млн дивидендов за 2020 год

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет директоров Polymetal - одного из ведущих золотодобытчиков в России - рекомендовал итоговые дивиденды за 2020 год из расчета $0,89 на обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.

Таким образом, в сумме дивиденды могут составить $419 млн. Итоговые дивиденды включают в себя $0,74 на акцию, что составляет 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие 2020 года и дополнительные $0,15 на акцию, которые увеличивают объявленный дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% свободного денежного потока за 2020 год "на фоне устойчивого финансового положения и отличных результатов деятельности", отметил Polymetal. Таким образом, суммарный размер дивидендов по результатам прошлого года составит $1,29 на акцию, или в сумме приблизительно $608 млн.

Выплата итоговых дивидендов должна быть одобрена акционерами компании на годовом собрании, которое пройдет 26 апреля 2021 года, в таком случае они будут выплачены 28 мая. Датой закрытия реестра на получение дивидендов установлено 7 мая.

Текущая дивидендная политика Polymetal предполагает минимальный размер финального дивиденда в 50% от скорректированной чистой прибыли за II полугодие (при условии соблюдения соотношения чистого долга к скорректированной EBITDA ниже установленного порогового значения 2,5x). Совет директоров также оставляет за собой право увеличить итоговый дивиденд до максимальной выплаты в размере 100% от свободного денежного потока, при условии, что он будет больше 50% от скорректированной чистой прибыли. При принятии этого решения совет директоров в числе прочих факторов будет учитывать макроэкономические прогнозы, уровень долговой нагрузки и будущие капитальные вложения компании. Polymetal выплачивает дивиденды два раза в год.

Промежуточный дивиденд предполагает выплату 50% от скорректированной чистой прибыли за период на полугодовой основе при условии, что соотношение чистый долга/ скорректированная EBITDA не превышает 2,5х.

Финансовые результаты

Чистая прибыль компании Polymetal по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2020 году выросла год к году в 2,25 раза, до $1,086 млрд. Скорректированный показатель EBITDA в отчетный период увеличился на 57%, до $1,686 млрд.

Рост показателя EBITDA обусловлен увеличением объемов производства, ростом цен на металлы и низкому уровню затрат, отметила компания. Рентабельность по скорректированной EBITDA в 2020 году составила 59% против 48% годом ранее.

Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 83%, до $1,07 млрд, выручка Polymetal увеличилась на 28% и достигла $2,87 млрд. Свободный денежный поток вырос в 2,4 раза, до $610 млн.

Чистый долг Polymetal на конец 2020 года оказался равен $1,35 млрд против $1,48 млрд на конец 2019 года. Соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA составило 0,8х против 1,38х на конец 2019 года.

"Polymetal продемонстрировал рекордную прибыль в 2020 году в условиях сложной обстановки в мире. Отличные финансовые результаты, благоприятная конъюнктура цен на металлы и стабильно низкие затраты способствовали значительному увеличению денежного потока и дивидендов, а также существенному снижению уровня долга", - отметил главный исполнительный директор компании Виталий Несис, слова которого приводятся в сообщении.

Компания также понизила прогноз по капитальным затратам на 2021 год до $540 млн с $560 млн. В 2020 году капитальные затраты Polymetal составили $583 млн.

О компании

Polymetal - крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков с активами в России и Казахстане. Основной акционер Polymetal - группа "ИСТ" Александра Несиса (23,99%), free float превышает 75%.