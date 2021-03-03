Forbes: агрокомплекс им. Ткачева стал лидером рейтинга землевладельцев России

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева занял первое место в рейтинге землевладельцев России журнала Forbes, опубликованном на сайте издания.

Стоимость владений предприятия составила 88,6 млрд рублей.

На второй позиции оказался "Продимекс" (65,1 млрд рублей). Третья строчка принадлежит компании "Мираторг", стоимость владений которой составила 49,1 млрд рублей.

На четвертом месте рейтинга расположился агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова (48,2 млрд рублей).

Кроме того, в рейтинг впервые вошли компании "Агросила" и ХК "Ак Барс" из Татарстана и французская Sucden.

По данным Forbes, стоимость общего земельного надела увеличилась с 471,6 млрд рублей в 2019 году до 617,31 млрд рублей в 2020 году. В совокупности участникам рейтинга принадлежит 8,3 млн га.

Сельскохозяйственные земли агрохолдингов оценивались исходя из их площади и расчетной цены 1 га. Информацию о площади земель холдингов Forbes брал из анкет, заполненных агрохолдингами по просьбе издания, с официальных сайтов или из отчетности агрохолдингов и обзора владельцев сельскохозяйственной земли в РФ, подготовленный компанией BEFL.