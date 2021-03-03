Мишустин заявил, что кабмин продолжит поддержку сельскохозяйственных и пищевых предприятий

СЕЛО МАЙМА /Республика Алтай/, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России продолжит оказывать поддержку предприятиям, которые работают в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Конечно, будет [поддержка]. Не волнуйтесь", - сказал глава кабмина в среду в ходе встречи с будущими резидентами агропромышленного парка "Амза", отвечая на вопрос председателя сельскохозяйственного производственного потребительского кооператива "Алтын бай" Ольги Коноревой.

Он рассказал, что в соответствии с национальным проектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусмотрено оказание поддержи всем категориям бизнеса, в том числе самозанятым.

Премьер напомнил, что среди мер поддержки льготные займы и гранты.