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Пандемия COVID-19

В Крыму намерены до 1 апреля снять оставшиеся ограничения для бизнеса

В данный момент в регионе сохраняется запрет на работу хостелов, а залы театров и кинотеатров можно заполнять только на 75%

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 марта. /ТАСС/. Власти Крыма намерены до 1 апреля отменить сохраняющиеся пока для бизнеса ограничения по коронавирусу, сообщил в среду на совещании оперштаба республики глава региона Сергей Аксенов.

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В понедельник власти Крыма продлили до 1 апреля запрет на работу хостелов, в этот же период заполнять залы театров и кинотеатров можно лишь на 75%. При этом с 1 марта прекратилось действие запретов на проведение выставок, корпоративов и свадеб. Смягчать ограничения власти Крыма стали после снижения темпов распространения инфекции, которое Роспотребнадзор объясняет соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

"Если будем действовать в том же направлении, видим, что динамика должна быть положительная. К курортному сезону должны подойти в полной боеготовности. Продолжаем соблюдать масочный режим, дистанцию. При этом у нас практически все направления по бизнесу открыты, единственное, пара позиций осталась, и то, которые мы до 1 апреля, думаю, в полном объеме откроем", - сказал Аксенов.

С начала пандемии в Крыму выявили около 36 тыс. случаев инфицирования. За последние сутки заразились 65 человек. В течение последних 10 дней в регионе впервые за 5 месяцев выявляют менее 100 случаев коронавируса в день.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия COVID-19
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