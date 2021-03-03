"Черкизово" может выплатить дивиденды в размере 134 руб. на акцию

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет директоров агрохолдинга "Черкизово" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 13,58 руб. на акцию за 2019 год и 120,42 рубля - за 2020 год, говорится в материалах компании. Суммарный размер рекомендованных дивидендов составляет 134 рубля на одну обыкновенную акцию.

Совет директоров также рекомендовал установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 5 апреля 2021 года.

Уставный капитал "Черкизово" разделен на 43 млн 963,773 тыс. акций. Таким образом, общая сумма дивидендов по итогам 2020 года может составить 5,89 млрд руб.

Годовое собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, пройдет 25 марта с возможностью дистанционного участия акционеров. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 февраля.

По итогам первого полугодия 2020 года акционеры "Черкизово" утвердили дивиденды за I полугодие в размере 48,79 руб. на акцию.

Основными акционерами компании являются гендиректор "Черкизово" Сергей Михайлов, председатель совета директоров Евгений Михайлов и Лидия Михайлова (в совокупности им принадлежит около 90% акций группы). Испанская компания Grupo Fuertes владеет около 8% акций компании.

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы и свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром". Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО в 2020 году составила 15,2 млрд руб., что более чем в два раза превысило результат 2019 года.