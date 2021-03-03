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СФ одобрил закон о штрафах за нарушение условий пользования недрами

Для юридических лиц штраф составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, уточняющий административную ответственность за нарушение условий пользования недрами, который позволит выписывать штрафы даже при условии, что работы не начинались.

Закон устанавливает возможность привлечения к административной ответственности за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, или требований утвержденного технического проекта и иной проектной документации вне зависимости от факта пользования недрами. Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

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