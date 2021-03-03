СФ одобрил закон о штрафах за нарушение условий пользования недрами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, уточняющий административную ответственность за нарушение условий пользования недрами, который позволит выписывать штрафы даже при условии, что работы не начинались.

Закон устанавливает возможность привлечения к административной ответственности за нарушение условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами, или требований утвержденного технического проекта и иной проектной документации вне зависимости от факта пользования недрами. Для граждан штраф составит от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.