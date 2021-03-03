Ростуризм считает, что отели "все включено" будут популярны у путешествующих всей семьей

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Система "все включено" пользуется популярностью у россиян, и ее расширение на российских курортах будет прежде всего востребовано путешествующими всей семьей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Да, мы считаем что система "все включено" (all inclusive) давно зарекомендовала себя в мире и особенно у российских путешественников, в частности на морских курортах. Ростуризм планирует внести изменения в действующие правила классификации отелей, выделив отдельно категории "все включено" и "ультра все включено" для повышения знания туристов о качестве того продукта который им будет предлагать отель. Уверены что это будет популяризировать данный вид отелей, особенно среди семейного вида путешественников", - сказали в Ростуризме.

Уже сейчас по системе "все включено" работает ряд отелей на курортах Краснодарского края, в Крыму и в некоторых других регионах, включая Подмосковье, напомнили в ведомстве. Однако оказание таких услуг пока не регламентировано, и, например, в одном отеле система "все включено" может подразумевать пятиразовое питание, а в другом - доступ к еде и напиткам круглосуточно, при этом где-то в систему включены алкогольные напитки, а где-то - нет, и другие опции, пояснили в Ростуризме. Этот вопрос необходимо урегулировать, подчеркнули в ведомстве.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено", сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на представителя Чернышенко. В аппарате вице-премьера ТАСС подтвердили эту информацию. Ростуризм также должен до 5 марта сообщить о целесообразности включения мер по продвижению формата "все включено" в нацпроект по развитию туризма.