Utair откроет рейсы в Элисту из Сочи

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 марта. /ТАСС/. Авиакомпания Utair в марте дважды в неделю начнет выполнять рейсы в Элисту из Сочи с короткими пересадками в Минеральных Водах и Ростове-на-Дону, сообщает в среду пресс-служба перевозчика. Это позволит сократить время в пути до 3,5 часов, а стоимость - до 2,7 тыс. рублей.

По данным на сайтах аэропортов Минеральных Вод и Ростова-на-Дону, в настоящее время прямых рейсов в Элисту авиакомпании не выполняют. Также нет прямых рейсов из Сочи в Элисту.

"В марте Utair свяжет Калмыкию и Юг России удобными трансферными рейсами. Долететь из Сочи в Элисту и обратно можно будет с короткими пересадками в Минеральных Водах и Ростове-на-Дону", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, рейс в Сочи со стыковкой в Минеральных Водах авиакомпания начнет выполнять с 8 марта по понедельникам и пятницам, а со стыковкой в Ростове-на-Дону - с 21 марта по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 3,5 часов. Стоимость билетов - от 2,7 тыс. рублей. "Мы продолжаем расширять программу полетов на Юг, чтобы наши пассажиры могли летать на курорты прямыми рейсами и с удобными стыковками. Сейчас Utair летает на курорты из 11 российских городов. В 2021 году число маршрутов планируется увеличить в два раза", - приводят в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Сейчас добраться из Элисты в Ростов-на-Дону с пересадкой в Москве можно авиакомпанией "Азимут". Самый быстрый и дешевый вариант - за пять часов при стоимости билетов от 12,7 тыс. рублей. Из Минвод в Элисту можно долететь также "Азимутом" - почти за 15 часов при стоимости билетов от 9,2 тыс. рублей. Долететь из Элисты в Сочи можно "Азимутом" за 6,5 часов при стоимости билетов от 8,5 тыс. рублей.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).