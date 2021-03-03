Биткойн дорожает почти на 7%

ТАСС, 3 марта. Биткойн в ходе торговой сессии рос на 6,67%, достигая отметки $50,735 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По данным на 11:32 мск, курс биткойна находился на уровне $50,756 тыс. за штуку (+6,71%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".