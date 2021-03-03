Брокеры и страховщики просят ЦБ допустить неопытных инвесторов к страховым инвестпродуктам

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направили в Банк России письмо, в котором изложили совместную позицию по вопросу регулирования доступа неквалифицированных инвесторов к сложным инвестиционным финансовым продуктам.

В частности, НАУФОР и ВСС считают, что структурные финансовые продукты и договоры страхования жизни с участием страхователя в инвестиционном доходе могут предлагаться неквалифицированным инвесторам без проведения тестирования, при условии, что они имеют 100% гарантию возврата вложенных средств, простой и понятный базовый актив, а также доступный неквалифицированному инвестору источник информации об изменении стоимости базового актива.

В письме также указаны базовые активы, которые можно считать простыми. К ним относят акции из котировальных списков бирж, российские облигации с кредитным рейтингом не ниже установленного Банком России, ОФЗ, фондовые индексы, курсы валют, процентные ставки и такие финансовые индикаторы, как инфляция.

"НАУФОР и ВСС считают необходимым использовать общий подход к регулированию доступа неквалифицированных инвесторов к инвестиционным финансовым продуктам", - отмечается в документе. Письма направлены первому заместителю председателя Банка России Сергею Швецову и заместителюпредседателя Банка России Владимиру Чистюхину.

Также отмечается, что рассмотрение законопроекта о внесении изменений в законодательство о категоризации инвесторов в первом чтении назначено на 10 марта, поправки планируется обсудить ко второму чтению.