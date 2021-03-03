Внуково ожидает полноценного возобновления международных полетов из РФ к августу-сентябрю

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Аэропорт Внуково ожидает возобновления полетов из России к августу - сентябрю, сообщил журналистам глава совета директоров, совладелец аэропорта Виталий Ванцев.

"[Ожидаем восстановления пассажиропотока] с открытием международных рейсов. Думаю, что все-таки все международные направления откроются, наверное, к августу-сентябрю. Поэтому о восстановлении в этом году вряд ли получится говорить. Но на следующий год мы с оптимизмом смотрим", - сказал Ванцев.

При этом он выразил надежду, что уже в апреле-мае ряд международных направлений будет восстановлен. "Мы ожидаем, что все-таки начнут открываться с апреля-мая наши партнеры - страны СНГ, прежде всего, Узбекистан и Таджикистан. Там эпидемиологическая ситуация гораздо лучше, чем у нас. У нас она тоже, как вы знаете, стабилизируется, поэтому есть надежда на то, что эти два рынка для нас откроются. Это достаточно большие, емкие рынки", - отметил Ванцев.

По его словам, в 2021 году, в зависимости от темпов открытия международных полетов, Внуково может увеличить пассажиропоток на 11-43% - до 14-18 млн пассажиров. По итогам 2020 года аэропорт обслужил 12,56 млн пассажиров.

"Все будет зависеть от того, как будут открываться международные направления. Поэтому строить бюджет по пассажиропотоку, по деньгам на сегодняшний день невозможно. Живем, что называется, с колес. Давайте я вам скажу минимум, на который мы рассчитываем, - это 14 млн пассажиров. <...> Конечно, есть цифра более оптимистичная, на которую мы рассчитываем, - 18 млн", - заключил Ванцев.

Сделка с Qatar Airways

Ванцев также сообщил, что сделка по продаже 25% доли московского аэропорта Внуково авиакомпании Qatar Airways в силе, все необходимые решения могут быть приняты в течение года.

"Все в силе, мы в тесном общении находимся с руководством Qatar Airways, делимся с ними информацией о том, что происходит у нас во Внуково - они видят все, что мы делаем. Поэтому диалог идет, мы просто ожидаем завершения всех планов, которые у нас были с государством, - сказал он. - Очень сложно говорить о сроках [закрытия сделки]. Они должны были быть реализованы еще полтора года назад, но, к сожалению, есть определенные вещи бюрократического порядка. Поэтому, когда будут реализованы, мы не знаем, но ожидаем, что в течение года, надеемся, что все будет решено".

Ванцев отметил, что перед продажей доли в аэропорте сначала Внуково должен реализовать концессионные соглашения с правительством России.

Осенью 2019 года исполнительный директор группы Qatar Airways Акбар аль-Бакер говорил, что авиакомпания Qatar Airways рассчитывает закрыть сделку до конца 2019 года. В апреле 2018 года компании подписали необязывающее соглашение, которое позволяет начать процедуру оценки активов.

Как заявляли в ФАС, сделка по покупке Qatar Airways 25% аэропорта Внуково потребует подачи ходатайства, а затем - его вынесения на заседание правкомиссии по иностранным инвестициям. Цена сделки не раскрывается. Если она состоится, это будет первый московский аэропорт с иностранным участием.