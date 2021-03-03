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Минфин направит на покупку валюты 148,1 млрд руб.

Операции будут проводиться с 5 марта по 6 апреля 2021 года

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Минфин РФ с 5 марта по 6 апреля 2021 года направит на покупку валюты 148,1 млрд рублей, по 6,7 млрд рублей ежедневно, говорится в сообщении министерства.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 148,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 5 марта 2021 года по 6 апреля 2021 года соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 6,7 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в марте 2021 года в размере 116,9 млрд руб. При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам февраля 2021 года составило +31,2 млрд руб.

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