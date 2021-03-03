Ялтинский международный экономический форум может пройти в октябре

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), который в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса, в 2021 году планируется провести в октябре. Об этом в среду на пленарном заседании VI Международной конференции "Арктика - 2021" сообщил постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов.

ЯМЭФ проходит в Крыму с 2015 года, традиционно - в апреле.

"В прошлый раз была 71 страна у нас представлена, множество бизнесменов зарубежных, российских. Всех приглашаю приехать на ЯМЭФ. Он из-за пандемии перенесен на осень, скорее всего, это будет начало октября. Такое решение в ближайшее время, я думаю, будет оглашено", - сказал он.

В июле прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что ЯМЭФ перенесен на 2021 год и должен пройти на высоком правительственном уровне.

Ялтинский международный экономический форум - ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие более 4,5 тыс. человек, включая 807 иностранных делегатов. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 соглашения на общую сумму 215 млрд рублей. В 2020 году форум должен был пройти с 23 по 25 апреля.