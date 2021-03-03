Россияне стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россияне за последние несколько лет стали в три раза чаще использовать бесконтактные платежи при оплате покупок, свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитическим центром НАФИ.

"За последние три года россияне стали в три раза чаще оплачивать покупки бесконтактным способом с помощью смартфонов и в два раза чаще - с помощью других "умных" устройств: смартчасов и браслетов. Самым распространенным платежным средством остается банковская карта, она есть у большинства россиян", - говорится в сообщении.

При этом наибольшей популярностью у россиян пользуется сервис Google Pay. На него приходится 32% всех совершенных бесконтактных платежей. Далее следуют Apple Pay (30%) и Samsung Pay (17%). Apple Pay и Samsung Pay чаще используют в Москве и Санкт-Петербурге, а Google Pay - в других крупных городах России.

Также авторы исследования отмечают, что осведомленность россиян о технологии бесконтактной оплаты с помощью смартфонов, смартчасов и браслетов значительно повысилась за последние три года. Так, доля знающих о возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфона увеличилась на 7 п. п., с 84% до 91%, а о возможности оплаты с помощью "умных" наручных часов и браслетов - на 6 п. п., с 64% до 70%.

Гендиректор НАФИ Гузелия Имаева, слова которой приводятся в сообщении, добавила, что в России появляются новые форматы бесконтактных платежей, и, по ее мнению, в скором времени может быть усиление конкуренции в данной сфере. "Бесконтактная оплата становится доступной в различных форматах: уже сейчас в России можно бесконтактно расплачиваться не только картой или смартфоном с помощью технологии NFC, но и по QR-коду. Результаты наших исследований показывают, что россияне готовы пробовать расплачиваться таким способом, но пока он не воспринимается как удобный. В ближайшее время ожидаем усиление конкуренции в сфере бесконтактной оплаты", - считает Имаева.

В ходе исследования было опрошено 1,6 тыс. человек от 18 лет в 53 регионах России. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и репрезентирует население РФ по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.