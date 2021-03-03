Туроператоры рассказали о популярных направлениях у россиян на 8 марта

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россияне активно бронируют туры на 8 марта, самым популярным российским направлением стал курорт Сочи, а среди зарубежных поездок путешественники предпочитают Турцию. Об этом сообщили ТАСС представители крупных туроператоров.

Причем на Турцию у "TUI Россия" приходится больше половины продаж на праздничные выходные - 51%, сообщили в компании. В основном туристы выбирают курортную Анталью, однако есть и брони в Стамбул. Еще 32% клиентов туроператора выбрали отдых в России или в Абхазии, 10% - в ОАЭ, 1% полетит на Мальдивы, еще 5% - в другие страны.

У "Интуриста" лидером по спросу все-таки остаются российские направления, на которые приходится 55% продаж праздничных туров. У клиентов Anex Tour выбор направления зависит от продолжительности отдыха. Так, короткие туры приобретают в основном по внутренним направлениям, а длинные с захватом 8 марта - зарубежные. Оба туроператора называют лидером по России Сочи, а среди зарубежных вариантов - Турцию, также есть брони на Кубу, в ОАЭ, на Занзибар и Мальдивы. "Интурист" также отмечает рост интереса у россиян к отдыху в Сербии.

Туры на Байкал, в Крым и Петербург

Помимо Сочи, клиенты "TUI Россия" приобретают на 8 марта туры на Байкал, куда у туроператора запущена чартерная программа из Москвы с прилетом в Улан-Удэ, а также на горнолыжный курорт Шерегеш, в Кавминводы, Калининград и Казань. "Интурист" также отмечает высокий спрос на Крым, также популярен Санкт-Петербург - в городе открыты музеи, театры, разрешено обслуживание экскурсионных групп по 20 человек. Туристы также бронируют поездки в Москву.

В целом спрос на отдых в Сочи, Крыму и в Кавминводах на 8 марта вырос в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущими годами, подсчитал туроператор "Алеан". Кроме того, в этом сезоне растет популярность экскурсионного туризма.

"Это связано прежде всего со снятием ограничительных мер и особенностями восьмимартовского спроса. Основные потребители экскурсионных туров - как раз женщины. Отложенный спрос положительно сказывается на Санкт- Петербурге, Калининграде", - сказали ТАСС в пресс-службе "Алеана".

При этом спрос на экскурсионные туры на 8 марта мог бы быть выше, если бы к праздникам успели перезапустить программу туристического кешбэка, туристы очень ждали ее появления, отметил представитель компании.

В "Интуристе" же отмечают, что спрос на туры на 8 марта в "доковидные времена" был выше в силу широкого выбора направлений. "Средний чек вырос в этом году из-за роста так называемых бронирований категории last minute, ограниченной авиаперевозки и высокой стоимости авиаперелета в последний момент", - отметили в пресс-службе туроператора.

Однако динамика оживления спроса на туры перед 8 марта в этом году схожа с прошлогодней, сообщили в Anex Tour.