Россельхознадзор запретил ввоз птицы и яиц из трех регионов Чехии

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор запретил ввоз птицеводческой продукции, живой птицы и яиц из трех регионов Чехии из-за гриппа птиц. Об этом говорится в материалах ведомства.

В связи с ухудшением на территории Чешской Республики эпизоотической обстановки по инфекции вируса высокопатогенного гриппа птиц с 3 марта 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в Российскую Федерацию живой птицы и инкубационного яйца из административных территорий Чешской Республики: край Высочина; край Пардубицкий; край Пльзенский, отмечается в сообщении.

Запрещается также ввоз в РФ из этих районов мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц; кормов и кормовых добавок для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза); бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

Россельхознадзор указал, что запрет распространяется и на транзит живой птицы из трех регионов Чехии по территории Российской Федерации.