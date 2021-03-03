Между Нальчиком и Новороссийском с мая начнут ходить поезда

НАЛЬЧИК, 3 марта. /ТАСС/. Новый железнодорожный маршрут свяжет с 4 мая Нальчик (Кабардино-Балкария) и города Краснодарского края, в том числе Новороссийск, Армавир и Краснодар. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

"В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу организации железнодорожного сообщения Кавказа с городами черноморского побережья с 4 мая 2021 года начинает курсирование поезд № 661С по маршруту Нальчик - Новороссийск. До станции "Новороссийск" поезд из Нальчика будет запущен впервые", - рассказали в министерстве.

Состав будет следовать с остановками в наиболее востребованных городах Северо-Кавкзаского и Южного федеральных округов: Минеральные Воды, Армавир, Краснодар. Поезд будет следовать по маршруту через день. Время отправления из Нальчика - 14:09 мск, время прибытия в конечный пункт назначения, в Новороссийск, - 07:45 мск.

"За последний год мы получили очень много обращений с просьбами организовать прямой железнодорожный маршрут, который будет доезжать до Краснодара. Например, состав, следующий в Москву, в Краснодаре не останавливается. И жителям республики приходится доезжать либо на автобусах, либо на машинах", - пояснили в министерстве.

Подробную информацию о расписании движения можно получить в кассах железнодорожных вокзалов или на официальном сайте РЖД.