В Хабаровске построят тепличный комплекс для выращивания томатов

ХАБАРОВСК, 3 марта. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики подписала соглашение о создании на площадке "Ракитное" территории опережающего развития "Хабаровск" современного тепличного комплекса по производству овощей в защищенном грунте. Об этом сообщается в среду на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Инициатором проекта выступило ООО "Тепличный комплекс "Хабаровский". Инвестор намерен вложить в реализацию более 3,2 млрд рублей и создать 171 рабочее место", - говорится в сообщении.

В комплексе площадью более 11 га будут круглогодично выращиваться томаты в защищенном грунте с применением современных высокопродуктивных и экологически безопасных технологий. Ассимиляционное досвечивание обеспечит высокую урожайность - 4,6 тыс. тонн продукции в год.

"Будем использовать лучшие сорта и гибриды, полюбившиеся потребителям и внесенные в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ. Наши специалисты имеют значительный опыт в выращивании овощей в теплицах в различных областях европейской части страны. Первый урожай планируем получить в четвертом квартале 2022 года", - приводятся в сообщении слова руководителя компании-инвестора "Тепличный комплекс "Хабаровский" Александра Кирина.

Резидент ТОР может воспользоваться налоговыми и административными льготами: на землю, прибыль, имущество, возможность свободной таможенной зоны и привлечения иностранной рабочей силы без квот, а также может снизить общий размер страховых взносов на 10 лет до 7,6%. Кроме того, инвестору доступны меры государственной поддержки сельхозпроизводителей, предоставляемые по линии Минсельхоза России и Министерства сельского хозяйства Хабаровского края. В настоящее время на площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск" по соглашениям с АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" заявлены к реализации инвестиционные проекты на сумму более 16,3 млрд рублей, в результате которых в регионе будет создано более 1,4 тыс. рабочих мест.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял о необходимости снизить зависимость Дальнего Востока от импорта овощей и вывести к 2024 году регион на среднероссийский уровень самообеспеченности овощной продукцией.