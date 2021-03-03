Valio объявила о готовности своего завода в Подмосковье к старту обязательной маркировки

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Завод финской компании Valio в Московской области будет готов к введению обязательной маркировки сыров, которое запланировано на 1 июня 2021 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"К концу января нами было промаркировано более 1 млн единиц продукции, сейчас данные кода нанесены на продукцию в режиме тестирования и носят информационный характер. Но мы уже можем сказать, что основные работы реализованы и компания будет в срок готова к вступлению в силу закона об обязательной маркировке", - рассказала генеральный директор российского подразделения Valio Елена Кипенева, ее слова передает пресс-служба.

В компании подчеркивают, что Valio приступила к нанесению маркировки заблаговременно, необходимое оборудование на заводе в Подмосковье было установлено в 2020 году. Завод уже начал отгружать маркированную продукцию в российские торговые сети, говорится в сообщении.

"Valio - один из технологических лидеров отрасли, и решения, реализованные на заводе компании, можно тиражировать среди других производителей. Проект на заводе компании позволил проработать разные технические решения и выбрать наиболее оптимальные", - цитируют в пресс-службе руководителя группы "Молоко" Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Алексея Сидорова.

В России создается государственная информационная система цифровой маркировки и прослеживания товаров "Честный знак", оператором системы является ЦРПТ, созданный на основе государственно-частного партнерства. Система маркировки призвана сделать товарные рынки прозрачными и создать полноценную систему гарантии подлинности и качества товаров.

Для ряда товарных групп маркировка уже стала обязательной, среди них лекарства, табак, обувь, меховые изделия, пять групп товаров легкой промышленности, фотокамеры, шины и покрышки. Обязательная маркировка молочной продукции начнется 1 июня 2021 года с сыров и мороженого, до конца года она станет обязательной и для других групп молочных товаров.