Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще 19 предприятиям Азербайджана

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россельхознадзор с 3 марта разрешил поставки томатов еще 19 предприятиям Азербайджана и восьми предприятиям - яблок, говорится в материалах ведомства.

"Россельхознадзор с 3 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с восьми азербайджанских предприятий и томатов, производимых 19 компаниями", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, решение принято под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных к ходе совместных видеоинспекций.

Ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Только за 2020 год Россельхознадзор направил в Азербайджан 111 уведомлений (в том числе 35 по томатам) о фактах ввоза зараженной продукции, на которые не получил ответа. Затем Россельхознадзор снял запрет для части предприятий.