Совфед одобрил закон об уточнении норм по хранению аудиторских документов

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил инициированный правительством закон, регламентирующий порядок хранения документов аудиторской организации и индивидуальных аудиторов.

Закон уточняет норму о хранении рабочей документации аудиторской организации и индивидуального аудитора и размещении баз данных с ней, предусмотрев запрет на такое хранение и размещение за пределами территории РФ. Также вводится норма о хранении аудиторской организацией и индивидуальным аудитором информации, содержащейся в базах данных в течение того же срока, который установлен для хранения соответствующей информации и документации.

Кроме того, закон снимает неопределенность при принятии мер воздействия за несоблюдение сроков хранения рабочей документации и требования к месту такого хранения. "Анализ практики применения данной нормы показал неоднозначность интерпретации ее субъектами аудиторской деятельности и контролирующими органами. Различия в интерпретации касаются как возможного места хранения рабочей документации, так и срока ее хранения. Это порождает риски нежелательного распространения информации о российских аудируемых лицах, в том числе информации "чувствительного" характера (например, за счет допуска к этой информации лиц, входящих в международные сети аудиторских организаций)", - указывают в правительстве.

Также уточняется порядок исчисления сроков хранения документов (копий документов), составленных и (или) полученных при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, в том числе с учетом установления такого срока другими федеральными законами.

По данным Федерального казначейства, осуществляющего контроль за деятельностью аудиторских организаций, обслуживающих общественно значимые организации, с 2015 года выявлено более 200 случаев нарушения требований к хранению рабочей документации 43 аудиторскими организациями. За нарушение требований шесть организаций исключены из реестра аудиторов и аудиторских организаций.