В АТОР заявили, что майские праздники могут войти в программу туристического кешбэка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Третий этап программы туристического кешбэка за отдых в России может захватить период майских праздников и начало лета, сообщила на онлайн-конференции в ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По предварительной информации, третья акция кешбэка коснется бронирований вплоть до первой декады июня. То есть мы по сути захватываем майские праздники и начало "высокого" летнего сезона. Это не может не радовать, потому что обычно, да и в этом году тоже, объем бронирований в этот период даже чуть ниже, чем в июле и августе", - сказала она.

Отдых в июле и августе россияне активно приобретают по акциям раннего бронирования, а спрос на отдых в мае и июне не такой высокий, поэтому его необходимо поддержать, пояснила эксперт. Сейчас от туристов поступают тысячи звонков с вопросом о том, когда возобновятся продажи туров с кешбэком, отметила Ломидзе.

"По заверениям Ростуризма, программа должна вот-вот начаться, но сроки на самом деле пока не ясны. Вероятно, это произойдет точно в марте, но хотелось бы, чтобы хотя бы до середины марта", - уточнила исполнительный директор АТОР.

По ее словам, в рамках акции туристам предложат "сотни тысяч" вариантов отдыха.