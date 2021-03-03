Инвестиции нефтегазовых компаний РФ в иракские проекты превысили $10 млрд

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские нефтяные компании нарастили инвестиции в иракские проекты до более $10 млрд. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом, его слова приводятся на сайте кабмина.

"Нашими компаниями активно реализуется ряд успешных проектов на территории республики. К настоящему моменту накопленные инвестиции российских нефтегазовых компаний в иракские проекты превысили $10 млрд", - сообщил Новак.

В рамках переговоров также обсуждались действующие проекты российских нефтяных компаний и их перспективы на территории Ирака.

В настоящий момент в Ираке в добычных проектах участвуют "Лукойл", "Газпром нефть". Российские компании также интересуются новыми проектами в этой стране.