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Инвестиции нефтегазовых компаний РФ в иракские проекты превысили $10 млрд

В среду вице-премьер Александр Новак встретился с министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Российские нефтяные компании нарастили инвестиции в иракские проекты до более $10 млрд. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак по итогам встречи с министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом, его слова приводятся на сайте кабмина.

"Нашими компаниями активно реализуется ряд успешных проектов на территории республики. К настоящему моменту накопленные инвестиции российских нефтегазовых компаний в иракские проекты превысили $10 млрд", - сообщил Новак.

В рамках переговоров также обсуждались действующие проекты российских нефтяных компаний и их перспективы на территории Ирака.

В настоящий момент в Ираке в добычных проектах участвуют "Лукойл", "Газпром нефть". Российские компании также интересуются новыми проектами в этой стране.

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