Россия и Ирак обсудили в Москве вопросы нефтяного рынка

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр нефти Ирака Ихсан Абдель Джабер обсудил в Москве вопросы сотрудничества на рынке нефти с вице-премьером РФ Александром Новаком, курирующим вопросы ТЭК, и с президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

Встреча прошла незадолго до министерского заседания стран ОПЕК+, которые 3-4 марта примут решение об уровнях добычи нефти в апреле.

Переговоры российской делегации с иракским министром, в которых также принял участие министр энергетики РФ Николай Шульгинов, прошли в павильоне "Нефть", восстановленном "Лукойлом" на ВДНХ.

"Стороны отметили плодотворное сотрудничество в нефтяной сфере, обменялись мнениям относительно перспектив восстановления спроса на нефть после пандемии коронавируса, обсудили действующие и перспективные совместные проекты", - сообщили в "Лукойле".

Вагит Алекперов ранее регулярно посещал Вену в дни заседаний ОПЕК.

"Лукойл" работает в Ираке с 2014 года, добывая на месторождении "Западная Курна - 2". В 2016 году компания открыла в Ираке месторождение Эриду - самое крупное из обнаруженных в Ираке за последние 20 лет.